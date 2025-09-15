Doi tineri din Buciumi sunt cercetați pentru furt calificat

Doi tineri din comuna Buciumi au fost identificați de polițiștii din Sânmihaiu Almașului și sunt cercetați pentru furt calificat. Cei doi, în vârstă de 22 și 24 de ani, au pătruns fără drept în curtea unei locuințe din satul Sângeorgiu de Meseș, comuna Buciumi, de unde au sustras două motofierăstraie la sfârșitul lunii august.

Prejudiciul creat se ridică la aproximativ 2.000 de lei, potrivit polițiștilor sălăjeni. Din fericire, în urma investigațiilor, bunurile furate au fost recuperate și restituite persoanei păgubite.

Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta, iar cei doi urmează să răspundă în fața legii.