Biblioteca Sălaj, gazda unui târg de proiecte digitale: roboți cu rol de menajeră, paznic și asistent sanitar

Elevi din mai multe județe din țară sunt prezenți la Târgul Hackathon Regional CODE Kids Sălaj, un eveniment găzduit de Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj în parteneriat cu Fundația „Progress”. Evenimentul este unul deosebit, în care elevi talentați din cluburile de programare din România își prezintă proiectele digitale inovatoare. De la aplicații utile pentru comunități până la soluții ingenioase pentru probleme reale, publicul va descoperi creativitate, muncă în echipă și pasiunea unei generații care transformă biblioteca într-un hub al tehnologiei. Târgul nu este doar o competiție, este un exercițiu de educație digitală, implicare civică și colaborare. Scopul său este de a oferi copiilor din mediul rural și urban mic oportunitatea de a demonstra că ideile lor pot schimba lumea, în timp ce comunitățile locale descoperă potențialul enorm al noii generații. Organizat de Fundația „Progress”, în parteneriat cu bibliotecile județene și alți colaboratori dedicați, evenimentul transformă Zalăul pentru o zi într-un hub al viitorului. Pe lista de participanți s-au regăsit echipele: „RoboTIC Maniu” – Liceul „Iuliu Maniu” Oradea, Bihor; „RoboPlayTM” – Biblioteca Orășenească Tăuții-Măgherăuș, Maramureș; „SparkCoders” – Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș; „Spionii programării” – Biblioteca Județeană Satu Mare; „RoboKids Zalău” – Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj; „Clubul Micilor Creatori” – Biblioteca Comunală Bălan, Sălaj și „Coderii din Porolissum” – Biblioteca Comunală Mirșid, Sălaj.

Inteligența artificială și roboți aflați în slujba omului

Am stat de vorbă cu câțiva elevi participanți la târg. Așteptau cu interes să extragă bilețelele cu temele propuse pentru târg. Unii mi-au spus că și-ar dori să proiecteze roboți concepuți să ne păzească locuințele, să ne îngrijească bunicii aflați în suferință, dar și să ne curețe locuințele în timp ce noi suntem la muncă. La târg am întâlnit copii dornici să descopere lumea tehnologiei, dar o tehnologie pusă în slujba umanității. La deschiderea evenimentului au fost prezenți președintele Consiliului Județean Sălaj – Dinu Iancu Sălăjanu, inspectorul școlar general – Gheorghe Bancea, prefectul – Claudiu Bîrsan și managerul Bibliotecii Județene Sălaj – Mariana Marian. Oficialitățile au salutat organizarea unui astfel de eveniment considerat deosebit de important mai ales că promovează inclusiv educația digitală.