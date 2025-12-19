Controale extinse la Jibou: sute de persoane legitimate și amenzi de zeci de mii de lei

Ziua de joi a fost dedicată unor ample controale ale oamenilor legii la Jibou. În data de 18 decembrie, în doar opt ore, polițiștii au legitimat sute de persoane, au oprit peste 100 de autovehicule pentru verificări și au fost efectuate aproape 60 de testări pentru depistarea conducerii sub influența băuturilor alcoolice.

În cadrul activităților desfășurate au fost angrenați polițiști de ordine publică, rutieră și investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Jibou, precum și specialiști din structurile județene de ordine publică, investigarea criminalității economice, criminalistică, protecția animalelor, arme, explozivi și substanțe periculoase, alături de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În urma acțiunii, au fost legitimate 223 de persoane și au fost oprite pentru control 113 autovehicule, fiind testați cu aparatul etilotest 57 de conducători de autovehicule. Totodată, a fost verificată legalitatea transportului de material lemnos în cazul a 14 transportatori și au fost controlate 15 unități economice.

Persoane conduse la sediul poliției

În urma raziei, un număr de 12 persoane au fost conduse la sediul poliției, în vederea continuării activităților de urmărire penală în cadrul unor dosare penale, iar alte opt persoane, față de care exista o măsură preventivă de arest la domiciliu sau control judiciar, au fost verificate în vederea monitorizării respectării obligațiilor impuse de către magistrați.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 69 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 49.630 de lei, majoritatea acestora, în număr de 51 de sancțiuni, fiind aplicate ca urmare a constatării unor abateri de la normele rutiere.

Din totalul șoferilor sancționați, față de cinci persoane a fost dispusă măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce, iar față de alte trei persoane a fost dispusă măsura complementară a retragerii certificatului de înmatriculare, potrivit IPJ Sălaj.

De asemenea, au fost acordate alte 18 sancțiuni contravenționale, atât pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, nerespecarea de către operatorii economice a obligației de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, dar și alte abateri.

Probleme cu stocuri de lemn

Cu ocazia controalelor la o unitate economică, a fost constatat că stocul fizic de material lemnos era de aproximativ 89 mc, iar stocul scriptic, evidențiat în sistemul informatic, era de aproximativ 130 mc, rezultând o diferență de peste 46 mc de material lemnos.

Având în vedere faptul că diferența depășește 20%, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea în depozite de către operatorul economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferența în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic și volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informațional integrat pentru păduri, depășește 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puțin de 10 metri cubi, la momentul constatării faptei, prevazută și pedepsită de Codul Silvic.