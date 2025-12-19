Ninge sau nu în Sălaj de sărbători

Sunt ani buni în care n-a mai nins în Sălaj de Crăciun. Aproape că au dispărut iernile cu zăpadă, sărbătorile în care omătul era omăt. Am încercat să aflăm care sunt prognozele meteorologilor pentru Sălaj în perioada Crăciunului. Șanse să avem zăpadă de Crăciun în județul nostru? Destul de mici. Mai degrabă s-ar putea să avem parte de ploaie. Nici nu mai contează. Aproape că ne-am obișnuit cu sărbători de iarnă fără zăpadă, iar când se așterne o jumătate de centimetru de zăpadă pe șosea, internetul geme de numărul mare de oameni care se plâng că nu pot circula și că șoselele sunt acoperite cu nea. Cine știe, poate că și iarna și-a dat seama că am devenit extrem de comozi și ne dă zăpadă tot mai rar.

