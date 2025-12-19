# Norocul trebuie să vină la pachet cu Anul Nou. Cineva s-a grăbit să lase un noroc urât mirositor în mijlocul parcării de lângă sediul marilor instituții loco. Nu știm cum a reușit vinovatul să lase spurcatul de norocrahat hăpt în centrul parcării, cum de nu l-a văzut nimeni. Mno, ce să zicem noi, noroc să fie și multă sănătate!

# Gurile rele vorbesc că unele învățătoare și educatoare au băgat microbuze să-i ducă pe prunci la colindat pe la instituții mari și tari. Tăt nesimțitele de guri nespălate și ciudoase vorbesc că a fost o adevărată întrecere pentru a prinde un loc de colindat.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu