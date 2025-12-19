Polițiștii din Jibou au descoperit patru cazuri de furt și înșelăciune

O amplă acțiune a polițiștilor din Jibou, desfășurată împreună cu alte structuri ale forțelor de ordine din județul Sălaj, a avut loc la data de 18 decembrie, în urma căreia au fost descoperite mai multe nereguli.

Oamenii legii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de zeci de mii de lei, iar, în urma controalelor efectuate, polițiștii de investigații criminale din Jibou au identificat autorii a patru fapte de furt calificat și înșelăciune.

Astfel, a fost depistat un tânăr bănuit că, în perioada 11-12 noiembrie, ar fi sustras o bicicletă, cauzând un prejudiciu de aproximativ 400 de lei.

De asemenea, polițiștii au identificat un alt tânăr bănuit că, la data de 9 decembrie, ar fi fost transportat din municipiul Sibiu până în orașul Jibou, iar la coborârea din taxi, pe strada Lăutarilor, nu ar fi achitat contravaloarea cursei, cauzând un prejudiciu de 1.075 de lei.

Un alt tânăr a fost identificat, bănuit de autorități că, la data de 11 decembrie, ar fi sustras suma de 750 de lei din portofelul unui pasager, în timp ce se deplasa cu un microbuz în raza orașului Jibou.

Într-un alt caz, polițiștii au identificat un tânăr bănuit că, la data de 18 noiembrie, ar fi furat mai multe haine dintr-un magazin, cauzând un prejudiciu de 300 de lei.

Potrivit autorităților, în toate cele patru cazuri, prejudiciul a fost recuperat integral, după cum informează Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.