Zeci de cazuri de infecție cu West Nile în Sălaj și în țară

De la începutul verii și până în prima jumătate a lunii septembrie, în România au fost depistate 21 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Dintre acestea, 20 au fost confirmate, iar unul probabil de infecție.

În această perioadă, persoanele infectate provin din mai multe județe ale țării, unul dintre cazuri fiind raportat la un pacient din județul Sălaj. Din fericire, acesta rămâne un caz izolat, iar în ultimele săptămâni nu au mai fost înregistrate alte îmbolnăviri în județ, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică.

Pentru prevenirea infecției, autoritățile transmit o serie de recomandări adresate populației:

să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);

să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.