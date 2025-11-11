Cinci decenii dedicate salvării patrimoniului, celebrate printr-un eveniment aniversar la Zalău

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău va fi gazda unui eveniment special, dedicat celebrării a cinci decenii de la constituirea sistemului românesc de restaurare, conservare și investigare științifică a patrimoniului cultural național.

Manifestarea va avea loc joia aceasta, 13 noiembrie, și își propune să aducă în prim-plan importanța muncii de restaurare și conservare, esențială pentru protejarea și transmiterea către generațiile viitoare a valorilor culturale ale României.

Specialiști prezenți la Zalău

Evenimentul va reuni mai mulți specialiști din domeniul protejării și salvării bunurilor culturale, care vor prezenta evoluția și activitatea laboratoarelor de restaurare-conservare din cadrul instituțiilor muzeale partenere:

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca,

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca,

Muzeul Județean Satu Mare.

Totodată, în cadrul conferinței, vor fi aduse recunoașteri publice colegilor deschizători de drumuri în domeniul restaurării din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, pentru contribuția lor semnificativă la salvarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Sălaj.

Prin acest eveniment aniversar, muzeul dorește să sublinieze rolul esențial al științei restaurării în menținerea autenticității patrimoniului, dar și să reafirme angajamentul comunității muzeale față de conservarea memoriei culturale naționale.