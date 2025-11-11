Un nou volum, semnat de Silvia Bodea Sălăjan, a apărut la Editura „Caiete Silvane”

Un nou volum, semnat de Silvia Bodea Sălăjan, a apărut în colecția „Scriitori sălăjeni” a Editurii „Caiete Silvane”. Intitulată „Cod roșu pentru iertare”, cartea a fost publicată cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Volumul are menirea să fie un omagiu adus celor care au fost dispuși să se sacrifice pentru un ideal:

„Firul narativ al confesiunilor e potrivit cu o tentă evidentă de suspans, căci abia spre final aflăm de ce a fost arestat Sorin și cum și cînd a fost arestat (una din scenele cele mai pregnante dintre cele povestite de Sorin). Pînă spre acest punct inițial al peripețiilor, confesiunile parcurg «momente dramatice pe care le-a trăit acolo», cum îi spunea el la acea temniță a ororii, dar și clipe senine ale copilăriei alături de părinți și de frații lui. E ca și cum confesiunile ar fi fost aranjate în racursiu printr-un montaj de secvențe. O carte, pe scurt, scrisă din/cu pietate, menită să fie un omagiu adus celor care s-au sacrificat pentru un ideal și care și-au topit suferințele într-un ethos luminos.” (Al. Cistelecan)

Din cărțile publicate de scriitoarea Silvia Bodea Sălăjan, membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj și a Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, la Editura „Caiete Silvane” se numără „Luminile iertării” (2024), „Restart – Timp răscumpărat” (2024), „Singurătatea celor învinși” (2021) și „Colecționarul de oglinzi” (2020).

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.