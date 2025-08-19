Canicula și neglijența multor sălăjeni provoacă incendii de vegetație

Această vară se dovedește a fi una cu adevărat fierbinte. Temperaturile ridicate, lipsa aproape în totalitate a precipitațiilor și intensificările de vânt au produs pagube semnificative pe suprafețe întinse de teren, atât la nivelul județului, cât și în țară.

În minivacanță, pompierii sălăjeni au intervenit la stingerea a trei incendii de vegetație uscată și deșeuri. Astfel de incidente au avut loc în localitățile Pustă Vale, Bilghez și Crișeni. Potrivit ISU Sălaj, aproximativ 22 de hectare de vegetație au fost cuprinse de flăcări. Din fericire, incendiile au fost lichidate la timp, înainte de a provoca pagube.

Astfel de situații sunt generate de neglijența locuitorilor care își igienizează terenurile prin arderea vegetației uscate. Deși este bine cunoscut faptul că asemenea practici sunt periculoase și greu de controlat, unii aleg să ignore legea. Arderea miriștilor și a vegetației este strict interzisă. Mai mult, folosirea focului sau prepararea hranei în locuri cunoscute pentru pericole de propagare de incendii este interzisă.

„Multe dintre efectele unor situații de urgență pot fi limitate sau chiar eliminate, dacă acționați la timp și știți cum să interveniți corect. Respectați măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație uscată și rețineți faptul că fiecare dintre noi are un rol crucial în prevenirea unor astfel de evenimente”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj.