# Pentru unii, școala altfel înseamnă să-și facă poze cu viteazul din statuie. Oameni buni, dragi dascăli, pe bune? Duceți pruncii în parc, organizați cursuri de supraviețuire, dar nu îi puneți pe bieții copilași să stea lângă zidurile obsesive ale unor politicieni. Hai, educația e soluția, nu politica.

# Gurile rele povestesc că Zalăul a ajuns pe lista orașelor cu număr mare de bărbați bătuți de neveste. No, drace! Trăim s-o vedem și pe asta. S-au schimbat vremurile. Femeia a devenit bărbat, iar bărbatul s-a înmuiat de tăt.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu