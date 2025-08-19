Alcoolul i-a băgat mașina în șanț

Polițiștii din Ileanda au fost sesizați, în data de 14 august, la ora 19,25, prin apel 112 cu privire la faptul că, în localitatea sălăjeană Hășmaș, o persoană a intrat cu autoturismul în șanț.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, conducătorul autoturismului a fost identificat ca fiind un bărbat de 45 de ani, din localitatea Rus, iar din verificările efectuate au constatat că acesta, în timp ce conducea un autoturism prin localitatea Hășmaș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând într-un șanț.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, cercetările în cauză fiind continuate de polițiști.

M. S.