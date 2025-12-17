Investiții finalizate la Zalău

Administrația municipiului Zalău a finalizat proiectul de modernizare a tronsonului rutier drumul județean 191C – Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății. Proiectul a fost finanțat cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Au fost modernizați 6,7 km de drumuri, trotuare, piste pentru biciclete și 12 stații de autobuz, contribuind la mobilitate urbană durabilă, reducerea poluării și creșterea utilizării transportului public.