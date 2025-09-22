Brantner s-a alăturat din nou inițiativei Let’s Do It, România!, iar tone de deșeuri au fost colectate

Brantner s-a alăturat și în acest an inițiativei Let’s Do It, România!, contribuind la colectarea unei cantități importante de deșeuri din mai multe zone ale județului.

Compania a susținut acțiunea voluntarilor dedicați și a pus la dispoziție autoutilitarele din dotare pentru a sprijini strângerea deșeurilor din zona Meseș, școli și din alte locații stabilite împreună cu personalul implicat.

În total, au fost colectate și transportate în condiții de siguranță 2,7 tone de deșeuri la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Dobrin. Toate acestea vor urma întregul flux de procesare, în conformitate cu normele aflate în vigoare.

„Suntem mândri să fim parte din această mișcare națională și recunoscători tuturor celor care au contribuit la un pas concret spre un mediu mai curat și mai sănătos!”, transmit reprezentanții Brantner.