Deratizare de amploare în Zalău

O amplă acțiune de deratizare va avea loc, începând din această săptămână, pe întreg teritoriul municipiului Zalău. De luni și până miercuri, începând de la ora 9 și până la orele după-amiezii, autoritățile locale vor deratiza spațiile publice din oraș.

Vizate sunt atât locurile de joacă, spațiile verzi din cartiere, parcurile, cursurile de apă, bazele sportive, rigolele, instituțiile publice, punctele gospodărești, dar și zona cimitirului și a stadionului, după cum transmite Primăria Municipiului Zalău.

Tratamentul de deratizare constă în punerea de pastile speciale în stații de intoxicare, pentru combaterea rozătoarelor dăunătoare.

Mai mult, începând de vineri și până în primele zile ale lunii viitoare va avea loc procesulul de deratizare, dezinsecție și larvicidare în blocurile de locuințe din întreg municipiul Zalău.