Salvator din pasiune, erou în realitate: un tânăr licean a salvat viața unei femei

În urmă cu o săptămână, pe drumul spre școală, totul părea obișnuit pentru Arnold Sebestyen. În autobuzul care îl ducea spre Șimleu Silvaniei, liniștea a fost brusc întreruptă de vocea tremurată a unei pasagere: „Nu mă simt bine…”. În câteva clipe, femeia a leșinat și a rămas inconștientă. Fără să stea pe gânduri, Arnold i-a cerut șoferului să oprească și a intervenit imediat. A verificat respirația și pulsul, s-a asigurat că are căile respiratorii libere, apoi a sunat la 112, descriind cu calm starea pacientei. Deși femeia și-a revenit pentru scurt timp, a intrat din nou în stare de inconștiență.

Cu responsabilitate și atenție, tânărul a monitorizat permanent semnele vitale și a urmărit fiecare schimbare, adunând informații esențiale pe care le-a transmis echipajului de ambulanță sosit rapid. Pasagera a fost transportată la spital, iar promptitudinea lui Arnold a făcut diferența.

Elev la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei și voluntar în cadrul programului „Salvator din pasiune” la ISU Sălaj, Arnold Sebestyen este dovada că pregătirea și spiritul civic pot salva vieți. Întrebat ce a simțit în acele momente, el a mărturisit:

„Am știut că trebuie să acționez și să aplic, indiferent de situație, manevrele învățate la cursurile de prim ajutor, pentru a salva persoana aflată în pericol.”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj organizează periodic etape de recrutare a persoanelor care doresc să urmeze cursurile de voluntariat în cadrul Programului național „Salvator din Pasiune”.

Prin acest program, de-a lungul timpului, I.S.U. Sălaj a format peste 200 de voluntari care, din pasiune și bunătate și-au dăruit timpul liber, energia și aptitudinile pentru a învăţa lucruri noi și utile, cunoştinţe care la nevoie pot face diferenţa între viaţă şi moarte.