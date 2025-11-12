Bătaie la Pusta

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat să intervină marți pentru aplanarea unui conflict izbucnit în localitatea Pusta. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că doi tineri, în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, pe fondul unor neînțelegeri și al consumului de alcool s-au bătut. În urma altercației, cei doi au suferit leziuni în zona mâinilor.

La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri de specialitate celor doi tineri. Persoanele în cauză au refuzat transportul la unitatea de primiri urgențe.

Pentru continuarea verificărilor și stabilirea măsurilor legale, tinerii au fost conduși la sediul unității de jandarmerie.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei, pentru continuarea cercetărilor.

M. S.