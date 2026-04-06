Bărbat depistat cu alcoolemie ridicată, în urma unui accident la Borla

Un accident rutier a avut loc duminică, 5 aprilie, pe strada Narciselor din localitatea Borla.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier, împreună cu un echipaj al ambulanței, stabilind faptul că un bărbat de 67 de ani, din comuna Bocșa, în timp ce conducea un motocultor, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în șanț.

În urma evenimentului a rezultat rănirea unui bărbat de 45 de ani, din comuna Bocșa, pasager în remorca motocultorului.

Bărbatul de 45 de ani a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Polițiștii rutieri l-au testat pe bărbatul de 67 de ani cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat spital pentru recoltarea de probe biologice. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj.