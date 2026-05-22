„Prin copii, tradițiile rămân vii”, un festival al bucuriei

Amfiteatrul din Parcul Central din Zalău s-a transformat, astăzi, într-un spațiu al bucuriei și al tradițiilor păstrate cu drag, cu prilejul unei noi ediții a Festivalului Interjudețean „Prin copii, tradițiile rămân vii”, organizat de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Zalău. Da, așa este, evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a cântecului, portului popular, dansului și obiceiurilor moștenite de la străbuni, dovedind încă o dată că tânăra generație devine un mesager de încredere al identității și valorilor culturale românești.

