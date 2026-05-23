Lucian Bode, fost șef la MAI, reacție în urma acuzațiilor Recorder

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Lucian Bode, a reacționat public după apariția unei investigații Recorder care susține că o instituție-cheie a statului român a fost deprofesionalizată prin numiri temporare în funcții de conducere și prin mecanisme administrative ce ar fi favorizat controlul politic asupra structurilor din sistem.

Potrivit investigației, tragedii precum Cazul Caracal, Cazul Onești sau cazul din Cazul Mureș ar avea legătură cu promovarea unor ofițeri în poziții de conducere prin împuternicire, fără concurs, ceea ce ar reduce independența profesională și ar accentua dependența de decizia politică.

Într-un mesaj publicat ulterior, Lucian Bode a susținut că punctul său de vedere a fost prezentat parțial în materialul jurnalistic.

„Am răspuns jurnaliștilor care mi-au cerut punctul de vedere imediat ce am fost contactat, luni, 12 mai. Am avut o convorbire de 16 minute și 47 de secunde, iar opinia mea a fost prezentată în materialul video timp de aproximativ 2 minute, decupată, strict pentru a folosi scopului acestui material jurnalistic.”

Fostul ministru a calificat investigația drept un „demers subiectiv”, afirmând că documentarea ar fi pornit de la o concluzie deja stabilită.

Referitor la mandatul său în fruntea ministerului, Bode a declarat că obiectivul principal a fost reducerea numărului de funcții ocupate prin împuternicire și creșterea numărului de concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere.

„Ca o prioritate a mandatului meu, mi-am propus ca majoritatea funcțiilor de conducere să fie ocupate prin concurs. Și am reușit în mare măsură. În cei doi ani și jumătate de mandat, între decembrie 2020 și iunie 2023 cifrele îmi dau dreptate.”

Potrivit acestuia, la începutul mandatului existau aproximativ 13.000 de funcții de conducere în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, dintre care circa 4.000 erau vacante.

„În mandatul meu, s-au organizat peste 7.400 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere, iar circa 4.000 au fost validate pentru ocuparea funcției. Sunt date oficiale, nu supoziții, nici povești.”

Lucian Bode a mai afirmat că la preluarea mandatului doar una dintre conducerile principalelor structuri din MAI era ocupată de titulari, în timp ce la finalul mandatului toate aveau conducere complet numită.

„Iar la predarea mandatului de ministru, toate aceste instituții fundamentale pentru MAI aveau conducerea complet numită.”

În ceea ce privește folosirea împuternicirilor, fostul ministru a susținut că acestea au fost utilizate doar temporar, atunci când legislația impunea ocuparea rapidă a posturilor vacante.

„Sigur, când o poziție de conducere se vacanta, am fost obligat de lege pentru buna funcționare a instituției să împuternicesc la comandă pe cineva care îndeplinea condițiile legale. Dar acest lucru s-a întâmplat pentru o scurtă perioadă de timp, până la organizarea concursului.”

Bode a făcut referire și la situația din Poliția Română, afirmând că la finalul mandatului doar cinci dintre cele 42 de inspectorate județene și Poliția Capitalei aveau șefi împuterniciți.

„La predarea mandatului de ministru, dintre cei 42 de șefi de inspectorate județene, respectiv Poliția Capitalei, doar 5 erau împuterniciți. N-am găsit evidențiat acest aspect în reportajul de ieri. Pot să intuiesc de ce. Că nu dădea bine acestui reportaj.”

În încheiere, fostul ministru a criticat concluziile investigației și a transmis că datele prezentate de el contrazic narativul materialului.

„Probabil, datele pe care le-am prezentat, au stricat puțin scenariul. Mă gândesc că cifrele oficiale nu creează suficient suspans pentru un demers care și-a ales concluziile cu mult înainte să înceapă documentarea.”