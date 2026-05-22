Accident între Popeni și Jibou. O femeie a fost rănită

În această seară, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost anunțat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 1H, între localitățile Popeni și Jibou. La fața locului s-au deplasat polițiștii din Jibou, iar în urma primelor cercetări au stabilit că un jibouan în vârstă de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism din direcția Popeni spre Jibou, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, părăsind partea carosabilă. În urma evenimentului, o femeie de 36 de ani, din orașul Jibou, a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Sălaj, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Zilele trecute a murit un tânăr motociclist. Azi a fost înregistrat un nou accident mortal. Cu puțin timp în urmă a avut loc un alt accident, de această dată între Popeni și Jibou. Multe, mult prea multe.