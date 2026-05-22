Accident mortal la Buciumi

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat azi cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Buciumi. În urma primelor verificări efectuate, s-a stabilit faptul că un conducător auto, în vârstă de 44 de ani, din orașul Șimleu Silvaniei, ar fi efectuat o manevră de mers înapoi, cu intenția de a ieși dintr-o parcare, moment în care ar fi acroșat, cu partea laterală a autovehiculului, o femeie de 68 de ani, din comuna Buciumi, care, în calitate de pieton, se afla în partea laterală a autoturismului.

La fața locului a fost solicitată intervenția echipajelor medicale, însă, din nefericire, la sosirea acestora s-a constatat că femeia prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.