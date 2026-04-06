Bronz pentru Andrei Lazăr

Rezultat remarcabil pentru CSM Zalău la Cupa României – Tineret și Seniori desfășurată la Brăila, unde Lazăr Andrei a obținut medalia de bronz la categoria 55 kg seniori. Pentru sportivul zălăuan, competiția a reprezentat debutul oficial la seniori, iar prestațiile din ring au fost peste așteptări. Cu mult curaj și determinare, Lazăr a reușit să ajungă pe podium. Evoluția sa confirmă progresul din ultima perioadă și potențialul pentru rezultate importante în competițiile viitoare, mai ales într-un concurs de nivel ridicat, cu participare numeroasă din întreaga țară.

„Este un rezultat foarte bun pentru el, mai ales că vorbim de debutul la seniori. A boxat cu încredere și a arătat că are potențial pentru performanță”, a declarat antrenorul Adrian Popuțea.

Medalia obținută la Brăila reprezintă un pas important pentru tânărul pugilist și un semnal pozitiv pentru parcursul său în boxul de performanță.

M. S.