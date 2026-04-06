Cazuri de alcool la volan, descoperite în timpul controalelor polițiștilor sălăjeni

În perioada 4–6 aprilie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub coordonarea Serviciului Rutier Sălaj, au acționat pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Activitățile s-au desfășurat atât pe principalele artere rutiere din județ, cât și pe drumuri naționale, județene sau comunale, cu scopul creșterii gradului de siguranță rutieră, reducerii riscului de producere a accidentelor și protejării tuturor participanților la trafic.

Peste 500 de testări

Polițiștii rutieri au efectuat peste 540 de testări cu aparatele alcooltest și DrugTest, pentru depistarea consumului de alcool sau droguri.

În cele trei zile, polițiștii rutieri au depistat cinci șoferi care conduceau sub influența băuturilor alcoolice, valorile măsurate fiind între 0,52 și 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care aceștia au fost conduși la unități medicale în vederea recoltării de probe biologice.

Totodată, în cadrul controalelor efectuate pentru depistarea consumului de substanțe interzise, a fost identificat un bărbat care, deși se afla sub influența unor substanțe interzise, conducea un autoturism.

Spre exemplu, la data de 4 aprilie, în jurul orei 0640, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe drumul național 19B, în localitatea Ip, condus de un tânăr de 28 de ani din localitatea Camăr.

În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge. Cercetările sunt continuate de polițiști.

De asemenea, în cursul aceleiași zile, polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Independenței din oraș. La volanul mașinii a fost identificată o femeie în vârstă de 41 de ani.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condusă la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiștii rutieri.