Arme la Horoatu Crasnei și Stârciu

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea unui procuror, au efectuate două percheziții domiciliare, în data de 21 august, în localitățile Horoatu Crasnei și Stârciu, la persoane bănuite că ar deține fără drept arme supuse autorizării. Activitățile au fost desfășurate în cadrul a două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Astfel, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, două arme neletale, cu aer comprimat, supuse autorizării.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale a persoanelor cercetate în cauză.