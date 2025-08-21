Reciclare și sustenabilitate: Sălajul, exemplu de colectare responsabilă a deșeurilor

Sălajul se numără printre județele care au implementat un sistem de colectare a deșeurilor etapizat și sustenabil. Ceea ce pare a fi aruncat pentru totdeauna își găsește o nouă întrebuințare și este readus la viață. Joi, la sediul Prefecturii a avut loc o ședință comună a Comisiei de Dialog Social și a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, urmată de o vizită la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) din localitatea Dobrin.

Aceasta este o investiție a Consiliului Județean Sălaj, concesionată firmei Brantner și este gestionată în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES”. Aici ajung deșeurile din Zalău și din numeroase localități sălăjene. Întreg procesul traversează un întregul flux amplu, de la colectare și transport, până la sortare și valorificare. Deșeurile sunt selectate, iar cele necorespunzătoare sunt incinerate. Cartoane, PET-uri, recipiente de detergenți, lădițe de plastic și multe alte materiale sunt reciclate și transformate în resurse ce pot fi utilizate ulterior pentru numeroase întrebuințări. Hârtiile și cartoanele sunt procesate, iar mai apoi sunt refolosite pentru fabricarea hârtiei igienice. Chiar dacă își pierd din calitate în urma procesului de reciclare, ele nu ocupă spațiu în gropile de gunoi.

Mai mult, centrul dispune și de o stație modernă de epurare, unde apa este filtrată și reutilizată. Cantitățile rezultate sunt folosite atât pentru rezerve necesare în caz de urgențe, dar și pentru curățenie. Mai mult, aceasta poate fi utilizată și în grădini. O singură treaptă a procesului de purificare poate ajunge la costuri de aproximativ 80.000 de euro, iar circuitul este unul tehnologizat și eficient.

Eficiență în menținerea deșeurilor

În ceea ce privește groapa de gunoi, celula destinată depozitării are o capacitate de circa 576.000 de metri cubi. În prezent, gradul de ocupare depășește 320.000 de metri cubi, reprezentând aproximativ 55%. Cu toate acestea, termenul de umplere completă fusese estimat la șapte ani. După nouă ani, în 2025, mai există spațiu pentru încă 7-8 ani, ceea ce scoate în evidență eficiența soluțiilor aplicate și implicarea cetățenilor în colectarea selectivă. O nouă celulă va fi construită atunci când cea din urmă va fi plină, însă costurile sunt considerabile. Centrul colectează doar deșeurile din județ, deși de-a lungul timpului au existat solicitări din partea altor județe.

În privința reutilizării, o parte dintre deșeuri sunt folosite ca materie pentru fabricarea cimentului, iar fracția biodegradabilă este transformată în compost. Deși conține și urme de plastic, acesta este filtrat printr-o sită pentru a obține un produs final de calitate. Mulți sălăjeni solicită acest compost pentru grădini, iar o parte din sensurile giratorii din Zalău au fost amenajate utilizând acest material.