Utilizarea dronelor în monitorizarea culturilor agricole

Tehnologia este o componentă de bază a agriculturii contemporane, iar dronele s-au făcut remarcate în rândul fermierilor care doresc să-și optimizeze activitatea. Cei care încă nu le folosesc pot avea impresia că investiția este costisitoare și dificil de înfăptuit, însă realitatea este cu totul alta.

Există finanțări în agricultură care permit achiziționarea rapidă și ușoară a acestor echipamente inteligente. Află mai jos cum te pot ajuta dronele în activitatea agricolă și cum să obții sprijin financiar pentru a le putea întrebuința în ferma ta.

De ce folosesc fermierii drone pentru monitorizarea culturilor

Dronele sunt foarte utile agricultorilor care doresc să-și supravegheze culturile cu precizie și rapiditate. În comparație cu metodele clasice de supraveghere, cea aeriană permite o evaluare detaliată a stării terenurilor, în orice moment al zilei și în orice condiții.

Un zbor de câteva minute poate furniza date relevante despre: sănătatea plantelor, umiditatea solului, apariția dăunătorilor sau a bolilor, dar și despre eventuale zone cu deficit de nutrienți. Fermierul poate vedea, în timp real sau în scurt timp, ce suprafețe necesită intervenție rapidă, reducând astfel pierderile și optimizând consumul de resurse. În loc să stropească întreaga cultură, de exemplu, poate interveni punctual, doar acolo unde este nevoie.

Dronele sunt utile și în perioadele importante, precum răsărirea plantelor sau în apropierea recoltării. În culturile mari, cum ar fi porumbul sau grâul, este aproape imposibil să ai o imagine completă de la nivelul solului. Dar cu o dronă echipată corespunzător, obții rapid și precis o astfel de imagine.

Utilitatea lor este evidentă și în pomicultură sau viticultură, unde supravegherea atentă a frunzelor și fructelor este indispensabilă pentru calitatea recoltei. Monitorizarea cu drona înseamnă decizii mai bune, riscuri reduse și, pe termen lung, o afacere mai profitabilă.

Cum poți achiziționa o dronă performantă, chiar dacă nu ai banii necesari

Pentru mulți agricultori, achiziția unei drone sau a unui pachet complet de digitalizare a fermei reprezintă o investiție pe care o amână. Nu din lipsă de interes, ci pentru că bugetul este adesea direcționat către lucrările de sezon sau alte urgențe.

Există însă soluții de creditare care permit accesul rapid la tehnologie, fără ca fermierul să-și diminueze fluxul de numerar. Una dintre aceste soluții este Creditul Farm Tech, gândit special pentru fermierii care tânjesc la modernizarea fermei cu echipamente de ultimă generație.

Acest produs de finanțare este destinat fermierilor din ambele sectoare (vegetal și zootehnic), indiferent că este vorba de cultură mare, livezi, vii, sere sau ferme de bovine. Prin Creditul Farm Tech, poți obține fondurile necesare pentru achiziția de: drone agricole performante, stații meteo, senzori de teren, echipamente software și hardware, precum și alte soluții inovatoare care te ajută să iei decizii bazate pe date concrete.

Ce avantaje aduce un astfel de credit în ferme? În primul rând, un grad ridicat de acoperire, mai exact până la 90% din valoarea investiției poate fi finanțată, pe o perioadă de până la 5 ani. Rambursarea este flexibilă și adaptată realităților din teren: se face în două rate anuale, corelate cu ciclul de producție și momentul în care încasezi banii din vânzarea produselor agricole.

Un alt avantaj important este promptitudinea. Dosarul este analizat rapid, iar echipa mobilă a instituției de finanțare se poate deplasa direct la fermă pentru consiliere. Acest lucru înseamnă mai puțin timp pierdut și mai multă eficiență, exact ce îți dorești atunci când planifici o investiție.

Procesul de obținere a creditului este simplu și transparent. După ce iei legătura cu reprezentantul din regiunea ta, vei primi sprijin pentru întocmirea dosarului de credit. Odată aprobat dosarul, finanțarea este disponibilă rapid, astfel încât să poți face achiziția exact când ai nevoie.

Dronele nu mai sunt destinate exclusiv marilor exploatații. Ele sunt acum mult mai accesibile și extrem de utile pentru orice fermier care vrea să-și cunoască mai bine terenul, să ia decizii rapide și să reducă pierderile. Cu sprijinul unui credit agricol adaptat, cum este Creditul Farm Tech, investiția într-o astfel de tehnologie devine realitate chiar și fără ca fermierii să dispună de fondurile necesare.