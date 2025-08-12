Alcoolul și volanul nu fac casă bună

Pe strada Horea din orașul Cehu Silvaniei, polițiștii au oprit în trafic, în data de 9 august, la ora 23.30, pentru control un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, din comuna Năpradea. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

O zi mai târziu, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalău au oprit în trafic pentru control un autoturism, condus de un bărbat de 43 de ani, din Zalău. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii au fost conduși la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, cercetările în cauză fiind continuate de polițiști.

M. S.