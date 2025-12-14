Sălajul acum o sută de ani (XXXVIII)

* Inspectoratul de Vânătoare al județului începe furnizarea de stricnină pentru otrăvirea viețuitoarelor răpitoare. Ciudat mod.

* Primăria Șărmășag anunță licitație pentru arendarea vămii târgului. Preț de pornire – 40.000 lei.

* Liceul de Stat din Zălau organizează licitație pentru coptul pâinii pentru cei 88 de elevi de la internat. Doar pentru copt, deoarece făina era adusă de părinții elevilor.

* O nouă lege aduce un val de proteste: duminica și sărbătorile legale sunt interzise vânzarea băuturilor alcoolice. Acum să vezi contrabandă!

* La Bodia și Răstolțul-Deșert au loc licitații pentru dreptul de vânătoare. De data aceasta, autorizațiile se eliberează pentru șase ani.

* Școala Normală din Zălau organizează târg de Crăciun. Elevii vor vinde lucrurile făcute manual.

* Un grup de studenți din Cluj, printre care și sălăjeni, îl bat crunt în gară pe Costa Foru, președintele Ligii Drepturilor Omului din România. Cică acesta ar fi vorbit urât despre români.

* Alexandru Pop, directorul Închisorii din Zălau, este promovat în aceeași funcție la Lugoj.

* Sandu Kiss, fost meseriaș zălăuan plecat în America, cere din nou cetățenia română. Vrea să se întoarcă acasă.

* Se scoate la concurs postul de medic veterinar șef al județului. Vechiul șef a ieșit la pensie.

Daniel Mureșan