Se caută director provizoriu la Romsilva

Procedura privind numirea unui director general provizoriu al Romsilva a fost demarată de Consiliul de Administrație al instituției. Mandatul va avea o durată de maxim cinci luni și se va încheia odată cu desemnarea noului director general, în urma finalizării procesului de selecție permanentă.

„Salut faptul că noul Consiliu de Administrație al Romsilva a implementat prevederile din contractul de mandat și a lansat public o procedură deschisă pentru ocuparea funcției de director general provizoriu. Este un pas important pentru a asigura o conducere profesionistă, integră și responsabilă, iar faptul că procesul se desfășoară transparent și pe criterii obiective este o precondiție ca Romsilva să beneficieze de cea mai bună expertiză disponibilă”, a transmis ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Printre criteriile urmărite în procesul de selecție a candidaților se numără abilități de management strategic și operațional, administrarea resurselor forestiere, planificarea și gestionarea resurselor umane și financiare. Cei interesați trebuie să nu fie în incompatibilitate sau conflict de interese și să prezinte documente care să ateste studiile, experiența și reputația profesională. Dosarele pot fi depuse până în 18 august.

Modificările survin prin prisma numeroaselor probleme, printre care și economice, constatate la nivelul regiei și în multe direcții silvice din țară, inclusiv cea din județul Sălaj. În urma verificărilor, Direcția Silvică Sălaj a fost inclusă pe lista unităților cu pierderi financiare semnificative. În 2024, acestea au depășit 6,28 milioane de lei, în creștere cu peste 80% în raport cu anul precedent, potrivit raportului ministerului. Totodată, în perioada 2020-2024, cheltuielile cu personalul la Direcția Silvică Sălaj au depășit cifra de afaceri în doi ani, respectiv în 2020 și 2024.

La sfârșitul lunii trecute, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis raportul Corpului de Control efectuat la Romsilva către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.