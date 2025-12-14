Adio împrumuturi între asociat și firmă

Reforma fiscală pentru anul 2026 include o serie de restricții majore asupra împrumuturilor între firme și persoanele afiliate, precum și asupra transferurilor realizate între asociați și societățile pe care le controlează.

Noile reguli prevăd limitări severe pentru ambele direcții ale finanțării:

Împrumuturi acordate firmei de către asociat

– necesită documentație extinsă;

– pot fi limitate ca valoare;

– trebuie să fie justificate economic;

– dobânzile trebuie să fie la nivelul pieței;

– pot necesita notificări suplimentare la ANAF.

Împrumuturi acordate de firmă către asociat

– sunt tratate ca tranzacții cu risc fiscal major;

– trebuie justificate riguros;

– dobânzile și termenii contractuali vor fi controlați;

– sumele mari pot fi considerate dividende mascate.

Una dintre noutățile cele mai importante este faptul că dividendele nu vor mai putea fi distribuite liber dacă firma înregistrează datorii sau nu are un nivel minim de capitalizare.

Noua regulă blochează distribuirea dividendelor dacă:

există datorii fiscale restante;

există împrumuturi mari între asociați și firmă;

societatea este decapitalizată;

firma nu are resurse efective pentru plata dividendelor.

Majorările de capital fără aport real devin nepermise. situațiile în care firmele:

măresc capitalul pe hârtie fără să introducă bani reali în firmă;

mută bani între entități pentru a crea aparența unei capitalizări;

ascund distribuiri în avans sau dividende mascate.

ANAF va verifica dacă banii provin din surse reale și dacă au intrat efectiv în conturile firmei.

În firmele cu datorii, transferul părților sociale devine opozabil ANAF doar în condiții stricte:

ANAF trebuie notificată oficial;

transferul poate fi blocat dacă scopul este evitarea executării datoriilor;

cumpărătorul poate fi considerat responsabil pentru datoriile firmei;

vor exista analize de risc pentru tranzacțiile suspecte.