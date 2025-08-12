Un tânăr fără permis s-a răsturnat cu mașina într-un șanț

La un pas de o posibilă tragedie, un tânăr de 20 de ani a scăpat ca prin minune în urma unui accident produs sâmbătă, în localitatea Ratin. Potrivit informațiilor, acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina într-un șanț. Din fericire, nu au fost implicate victime, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Ajunși la fața locului, polițiștii din Crasna au descoperit că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În acest context, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere.

În urmă cu o zi, un alt bărbat a fost prins de polițiști în trafic fără permis. Un localnic de 34 de ani, din Crasna, a fost depistat la volan, deși avea permisul de conducere suspendat. La rândul său, acesta s-a ales cu un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.