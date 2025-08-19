Minivacanță plină de controale și sute de sancțiuni în trafic

Sfârșitul de săptămână a fost unul plin de controale pe șoselele din județ. În perioada 15-17 august, polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic. În vizorul autorităților au fost șoferii care conduc sub influența alcoolului sau drogurilor, circulă cu viteză excesivă ori efectuează depășiri neregulamentare. Totodată, acțiunea din minivacanță a urmărit și fluidizarea traficului.

Aproape 600 de persoane au fost legitimate, iar alte 557 de autoturisme au fost verificate de oamenii legii. Mai mult, 300 de testări au fost efectuate pentru depistarea șoferilor care urcă la volan sub influența băuturii. Și de această dată, polițiștii au descoperit numeroase abateri, în urma cărora au fost aplicate 325 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor depășește 119.000 de lei.

Mai mult, 20 de șoferi au devenit pietoni, asta după ce oamenii legii le-au reținut permisele de conducere, iar două certificate de înmatriculare au fost retrase.

„Polițiștii rutieri desfășoară permanent acțiuni în trafic, în vederea asigurării unui climat de siguranță pe șoselele din județ și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.