Accident în Zalău. Un copil a fost rănit

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați cu privire la faptul că, în data de 7 septembrie, pe strada Dumbrava din municipiul Zalău s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. O femeie de 38 de ani, din Zalău, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, condus de un tânăr de 26 de ani, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, un minor în vârstă de 7 ani, pasager în cel de-al doilea autoturism, a fost rănit, fiind transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii rutieri continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

M. S.