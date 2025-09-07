Eclipsă totală de Lună în această seară

În această seară va avea loc un eveniment astronomic rar – o eclipsă totală de Lună, care va fi vizibilă și din România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52.

În timpul totalității, lumina soarelui care trece prin atmosfera Pământului este deviată și împrăștiată, filtrând lumina albastră și lăsând să ajungă pe Lună doar lungimile de undă mai roșiatice. De aceea este supranumită „Luna sângerie”.

Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă în România va fi peste mai bine de trei ani și va avea loc în noaptea de Revelion. Mai exact, în seara de 31 decembrie a anului 2028, iar ora de maxim va fi 18.52.