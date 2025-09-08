Rusia + China = Love

Daniel Mureşan

Statele Unite au săvârșit o greșeală fatală: au împins China în brațele Rusiei. Cele două puteri formează acum una dintre cele mai puternice alianțe din ultimul secol.

Americanii au detonat bomba atomică la Hiroshima și Nagasaki, punând capăt războiului cu Japonia. URSS-ul, mai ales datorită spionajului foarte eficient, nouă ani mai târziu, a detonat prima sa bombă atomică la 29 august 1949, la Semipalatinsk, în Kazahstanul de azi. De atunci, rușii au investit masiv în înarmare, neglijând nivelul de trai al poporului său.

Războiul din Ucraina a fost un moft al lui Putin, o acțiune bezmetică de amator. Spunea că ajunge la Kiev în 48 de ore, Ehe, au trecut ani și ani. NATO ia furnizat Ucrainei echipament depășit, dar și așa rezistă. Iar Rusia e slăbită pe zi ce trece. Dar surpriza a venit din altă parte: China. Sătui de taxe și amenințări din partea lui Trump, asiaticii profită de situație. Se aliază, chipurile, cu rușii, dar își consolidează statutul de putere ce îi suflă în ceafă americanului.

Statele Unite cheltuiesc anual de patru ori mai mult decât China pentru înarmare. Dacă mai punem la socoteală aventurile eșuate din Irak, Siria, Afganistan și Libia, e clar că americanii sunt pe marginea prăpastiei datoriilor. Nu degeaba Trump vrea bani din piatră seacă. Încrederea de sine americană și mândria sa justificată față de trecutul ei, riscă să fie abandonate în schimbul unor copilării senile.