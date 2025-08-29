Daniel Săuca

După sezonul concediilor, așa cum era de așteptat, urmează sezonul protestelor. Azi, două exemple (semnificative). „Măsurile actuale ale guvernului nu doar că sunt inutile și nocive, dar nici măcar nu au o justificare economică. Reducerea cu 40 la sută a burselor reprezintă numai 0,2 la sută din deficitul bugetar al țării; în schimb, pentru zeci de mii de copii reprezintă diferența dintre accesul la educație și lipsa acestuia. Așadar, aceste tăieri bugetare par a fi adoptate fără nicio logică și fără dovezi empirice rezonabile. Realitatea crudă este că reducerile de personal și clasele supraaglomerate economisesc niște sume nesemnificative, dar distrug șansele unei generații întregi. România nu poate merge mai departe prin sacrificarea copiilor săi. Este vital ca aceste politici să fie retrase și înlocuite printr-o strategie construită pe dialog real cu profesorii, experții și cu societatea. Educația nu este o povară bugetară, ci condiția dezvoltării unei țări civilizate”, scrie într-un protest semnat de peste 300 de profesori și oameni de cultură (hotnews.ro). Greu de estimat, rațional, obiectiv, cine are dreptate (mai multă): profesorii sau guvernul? Tare mi-e, printre multe altele, că „sacrificarea copiilor” e un termen cam dur pentru un fenomen la care a contribuit întreaga societate (în frunte cu liderii politici și nu numai), și anume cel al declinului procesului educațional. Vom reveni, firește, asupra subiectului. Altfel, să notăm și noi că în hotărârea întocmită după întrunirea Adunării Generale a judecătorilor, Curtea de Apel București a cerut „reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de dretp, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă” (romania.europalibera.org). „Campanie agresivă”? Oare o „justiție independentă” ține doar de cuantumul pensiilor magistraților? Oare poate exista, la modul real, un dialog între reprezentanții puterilor statului? Multe întrebări, multe proteste, agitație și propagandă. Cum spuneam, vom reveni.