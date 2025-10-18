Cercetătoare plătită doi ani fără activitate, la Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

Cosmin Sicora, directorul Centrului de Cercetări Biologice de la Jibou, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fapte de corupție.

Acesta a fost găsit vinovat pentru că a plătit-o pe cercetătoarea Ioana Ardelean timp de doi ani, cu toate că aceasta nu și-a a desfășurat activitatea în cadrul centrului, potrivit HotNews.ro. Centrul funcționează în județul Sălaj, odată cu preluarea acestuia în 2021 de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Alături de Sicoara, alți doi directori ai centrului au fost puși sub acuzare, dar și cercetătoarea. Fiecare dintre aceștia a semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, Sorin Emil Flonta.

Potrivit sursei citate, angajații plătiți fără să fie prezenți la locul de muncă au returnat de la o lună la alta o parte din bani către directorul economic, la solicitarea lui Cosmin Sicora.

Universitatea Babeș-Bolyai a precizat că principiul integrității este unul dintre cele de bază ale funcționării unei comunități academice sănătoase și este condamnată orice abatere de la acestea.

Procurorii au demarat ancheta după ce au fost sesizați că la nivelul centrului unii specialiști erau plătiți fără a se prezenta la locul de muncă.

Verificările au vizat și un proiect de finanțare europeană în care Centrul de Cercetări Biologice Jibou era partener.

Cercetătoarea Ioana Violeta Ardelean a beneficiat, din 2020 și până în anul 2022, de plăți salariale totale de 53.907 lei, deși, potrivit procurorilor, nu era prezentă la muncă, iar analiza localizării telefonului ei a arătat că, în perioada respectivă, se afla în județele Cluj și Maramureș, fiind rar prezentă în Jibou.