Unde mergem?

Vineri 29.08.2025

• Zilele Municipiului Zalău 2025: activități organizate de IPJ Sălaj, Jandarmeria Sălaj și ISU Sălaj, Scena Retro Nation, Piața Iuliu Maniu: ora 12– 23

• Festival „Fain de Dragu”: târg de producători locali, tururi ghidate, gastronomie tradițională, muzică și povești, centrul de comună Dragu – ora 14

• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 15.35

• Film – Cei 4 Fantastici: Primii pași, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Zilele Municipiului Zalău 2025: recital de poezie și romanțe, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – ora 16

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Spectacol muzical coregrafic susținut de artiști locali, Scena Principală: ora 17 – 23

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film -Un polițist cu explozie întârziată, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Beachvolley: „Cupa Cetății”, Parcul Central Municipal, terenul de beachvolley – ora 18

• Film – Ștrumfii: Filmul, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Prins cu mâța-n sac, Cinematograful Scala – ora 19.30

• MMC Bikers Fest Șimleu 2025: concert Painkiller, Rockabily Rulez, Desperado, Ștrand Broscărie, Șimleu Silvaniei – ora 20

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Parada cu foc pe pietonală, organizată de Asociația Pro Teatru, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – ora 20.45

Sâmbătă 30.08.2025

• Film – Prietenul meu, delfinul, Cinematograful Scala – ora 14

• Festival „Fain de Dragu”: târg de producători locali, tururi ghidate, gastronomie tradițională, muzică și povești, centrul de comună Dragu – ora 14

• Film – Relații fără obligații, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Băieții răi 2, Cinematograful Scala – ora 16.35

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Retro party, Scena Retro Nation, Piața Iuliu Maniu: ora 17– 23

• Zilele Municipiului Zalău 2025, spectacol muzical: DJ/Ambiental, Trupa de noapte, DJ Sava cu Adriana, Alex Velea, Holograf, Scena Principală: ora 18 – 23

• Beachvolley: „Cupa Cetății”, Parcul Central Municipal, terenul de beachvolley – ora 18

• Film – Prins cu mâța-n sac, Cinematograful Scala – ora 18.50

• Film – Arme, Cinematograful Scala – ora 19

• AstroShow: spectacol inedit despre astronomie și spațiul cosmic, Zalău Value Centre – ora 19

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Spectacol pentru copii – „Scufiţa Roşie”, organizată de Asociația Pro Teatru, Scena Culturală, platoul din curtea CNS, Scena Copiilor, Parcul Municipal Central – ora 19

• MMC Bikers Fest Șimleu 2025: concert Opoziţia, Spitalul de Urgenţă, Civic Rebels, Ștrand Broscărie, Șimleu Silvaniei – ora 20

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Parada cu foc pe pietonală, organizată de Asociația Pro Teatru, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – ora 20.45

Duminică 31.08.2025

• Film – Ștrumfii: Filmul, Cinematograful Scala – ora 14

• Festival „Fain de Dragu”: târg de producători locali, tururi ghidate, gastronomie tradițională, muzică și povești, centrul de comună Dragu – ora 14

• Film – Un polițist cu explozie întârziată, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Retro party, Scena Retro Nation, Piața Iuliu Maniu: ora 17– 23

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Spectacol muzical, invitați: Roxana Dîrjan, Daniela Stoica, Alice Ghile, Daniel Pop, Traian Stoiță, Petrică Mureșan, Cristian Pomohaci, Matilda Pascal-Cojocărița și Ștefan Cigu, Scena Principală: ora 18 – 23

• Beachvolley: „Cupa Cetății”, Parcul Central Municipal, terenul de beachvolley – ora 18

• Film – Să o aduci înapoi, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Greu de măritat, Cinematograful Scala – ora 19

• Zilele Municipiului Zalău 2025: Parada cu foc pe pietonală, organizată de Asociația Pro Teatru, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – ora 20.45