Zălăuanii s-au întors cu toate punctele de la Beiuș

SCM Zalău s-a impus cu 2-0, la pauză 1-0, in fața celor de la Bihorul Beiuș, meci din cadrul etapei a 9 a Ligii 3, Seria 8 la fotbal. Golurile au fost înscrise de Ștefan Cană (minutul 19) și Vlad Naghiu (79).
Pentru SCM Zalău urmează partida cu Unirea Tășnad, meci programat vineri, la ora 15, la Zalău.
În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele:
– Minaur Baia Mare – Sănătatea Cluj 1 – 0
– Unirea Dej – Băile Felix 1 – 2
– Viitorul Cluj – Olimpia Satu Mare 2 – 2
– foto: SCM Zalău
M. S.