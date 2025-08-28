Rănită grav, după ce a traversat strada prin loc nepermis

În localitatea Cizer, azi, la ora 12.10, s-a produs un accident rutier. Conducătorul unui autoturism, un bărbat de 38 de ani, din municipiul Oradea, a surprins și accidentat o tânără de 29 de ani, din orașul Șimleu Silvaniei, care s-a angajat în traversarea neregulamentară a străzii. Aceasta a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj.

M. S.