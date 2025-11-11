Guvernare sau procrastinare

Țara noastră are, în sfârșit, parte de o etapă importantă în ceea ce privește modernizarea statului, și anume digitalizarea ANAF-ului. O măsură mult așteptată, care inițial a fost doar o promisiune de lungă durată, fie amânată, fie blocată, începe acum să dea primele roade. Nelipsite din peisaj sunt și tensiunile din coaliție, în special între PSD și USR, iar șicanările nu lipsesc nici înspre Bolojan.

Numeroase cazuri, precum cel al fraților Micula sau chiar dosarele ce îl vizează pe Klaus Iohannis, sunt atent analizate în spațiul public, iar prin această măsură de digitalizare a instituției, adevărul din situațiile problematice iese la iveală. Acest proces nu presupune doar documente online, cum ar crede mulți, ori niște pași mai ușor de îndeplinit de pe dispozitivele inteligente, ci reprezintă o imagine detaliată a fraudelor și a banilor suspecți.

Deși astfel de situații sunt o oază de transparență și deschidere către societate, pare că politica o tot dă în clocot. Uneori, partidele de coaliție par acolo doar de fațadă, pare că totul e bine când sunt toți la un loc, însă separat, atacurile sunt nelipsite. Că unii fac mai mult, iar alții mai puțin, probabil e adevărat, însă acest parteneriat pentru conducerea țării este o responsabilitate ce trebuie pe deplin asumată, mai ales în aceste vremuri, în care totul pare sprijinit doar de un fir subțire de ață.

Mai nou, se cere ieșirea unui anumit partid de la guvernare, semn că nu există o relație prea bună între mai marii statului. Pe la congresele de partide, nelipsite sunt iarăși atacurile, și după ne mai mirăm de ce unii exclamă cu atât de multă vehemență #turuldoiînapoi. Oamenii sunt arhisătui, iar în loc să acționeze eficient pentru ca astfel de măsuri fiscale să fie pe deplin funcționale și să dea mult așteptatele roade, coaliția se tot crapă, de cele mai multe ori din orgolii fără pic de sens.

Noroc că există presiune din partea UE pentru implementarea acestor măsuri, iar nevoia de fonduri și urgența fiscală survin pentru ca transformarea ANAF să nu fie doar o opțiune lăsată în procrastinare. Din păcate, disputele din coaliție conduc la distragerea atenției exact când statul începe să-și vadă propriile acțiuni.