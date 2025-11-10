Un tânăr din Cuzăplac a lovit cu mașina o căruță. Două persoane au ajuns la spital

Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au fost sesizați luni, în jurul orei 18, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier între localitățile Cubleșu și Stoboru. Din primele verificări, s-a stabilit faptul că, un tânăr de 27 de ani, din comuna Cuzăplac, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a lovit o căruță, condus de un bărbat de 63 de ani, din aceeași comuna. În urma impactului, a rezultat rănirea unei femeie de 35 de ani, pasageră în autoturism și a căruțașului. Cei doi au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri specialitate.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Căruțașul a fost testat pasiv, rezultatul indicând prezența alcoolului în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

