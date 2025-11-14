Eterna și fascinanta Românie…

Daniel Săuca

Ciudată, totuși, declarația ministrului David: „Principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este lipsa de pregătire a cadrelor didactice” (edupedu.ro). Pentru că ține de domeniul evidenței că nu e așa: culpa trebuie asumată de toți „actorii” actului educațional: societate, familie, minister, școală, profesori, reglementări, așa-zisele reforme, politicieni, guvernări, mass-media, social media, influenceri etc. Mă mir, așadar, de afirmațiile lui Daniel David. Să fi fost o intervenție „nefericită” (că tot e la modă constatarea)?

S-a discutat mult, prea mult, din păcate, despre „cazul” senatorului Pintea. Sălajul a fost arătat cu degetul. S-a râs și se râde bine. Sălăjenii au fost luați la 11 metri: păi, cum ați votat, dom`le, așa ceva? Ține, iar, de domeniul evidenței că nu e așa: Pintea a ajuns în parlament prin redistribuire (la alegerile din 2024, POT la Senat, în Sălaj, s-a clasat pe locul al șaselea, cu 4,88 la sută din voturile exprimate!). Și atunci, dragi tovarăși politicieni & politruci, mari partide de doi lei, nu ar trebui să schimbați voi legea electorală în așa fel încât și voturile sălăjenilor să fie respectate?

Incredibilă târguiala magistraților pentru pensiile speciale, de serviciu sau ce-or fi. Oare o să se înțeleagă la preț cu guvernanții, sub înțeleapta mediere a președintelui Dan?

Citatul sfârșitului de săptămână. Mircea Mihăieș: „Realitatea cumplită e că în România nu se poate vorbi de un exercițiu politic – fie și minimal – pus în slujba celor mulți. Cei care au uzurpat acest termen fac orice pentru sine și nimic pentru popor. Egoismul feroce, nepăsarea față de degradarea galopantă a vieții sociale și a moralei publice sunt singurele caracteristici ale prezenței lor publice. Totul s-a personalizat. Orice dezbatere publică a devenit înfruntarea gâfâită între doi sau mai mulți tauri înfuriați. Orgoliile deșănțate și ambițiile maladive s-au substituit îndatoririlor firești față de comunitate. Ceea ce ni se oferă e un caz dureros de abandon de la o misiune ce presupune onoare. Politicul s-a prăbușit – probabil iremediabil – sub asediul incompetenței, lăcomiei și ticăloșiei drapate în ideologie de partid. Adică în minciună și lăcomie” (romanialiterara.com). Chiar așa o fi?