Unde mergem?

Vineri 14.11.2025
• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 15.15
• Film – Downton Abbey: Final glorios, Cinematograful Scala – ora 16
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Tafiti: Aventură prin deșert, Cinematograful Scala – ora 17.15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Fugarul: Vânătoare de oameni, Cinematograful Scala – ora 18.30
• Film – Keeper, Cinematograful Scala – ora 19.30
•Spectacol de muzică şi poezie în onoarea lui Florian Pittiş cu Vlady Cnejevici, Dorin Andone şi Teo Boar, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20
Sâmbătă 15.11.2025
• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30
• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 17.10
• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 18.20
• Film – Adio, ticălosule!, Cinematograful Scala – ora 19.35
Duminică 16.11.2025
• Ziua Internațională a Toleranței, Aquarel – ora 12
• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Film – Tafiti: Aventură prin deșert, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Fugarul: Vânătoare de oameni, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19