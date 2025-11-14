Unde mergem?

Vineri 14.11.2025

• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Downton Abbey: Final glorios, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Tafiti: Aventură prin deșert, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Fugarul: Vânătoare de oameni, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Keeper, Cinematograful Scala – ora 19.30

•Spectacol de muzică şi poezie în onoarea lui Florian Pittiş cu Vlady Cnejevici, Dorin Andone şi Teo Boar, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20

Sâmbătă 15.11.2025

• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Adio, ticălosule!, Cinematograful Scala – ora 19.35

Duminică 16.11.2025

• Ziua Internațională a Toleranței, Aquarel – ora 12

• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Tafiti: Aventură prin deșert, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Fugarul: Vânătoare de oameni, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19