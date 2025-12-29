Foc de artificii în noaptea dintre ani la Șimleu Silvaniei

Trecerea în noul an va fi marcată și de această dată la Șimleu Silvaniei, iar autoritățile locale au pregătit pentru locuitorii orașului un spectacol de artificii pe fond muzical, cu elemente și efecte speciale.

Evenimentul organizat în noaptea dintre ani va avea loc în centrul orașului, în proximitatea Băncii Transilvania, marți, 31 decembrie, începând cu ora 23.45. Cei prezenți vor întâmpina începutul noului an și cu o cupă de șampanie.

„Anul 2026 să aducă șimleuanilor de pretutindeni sănătate, bucurii și succes în activitate. Să pășim cu gânduri bune și inimi deschise în anul care vine!”, transmit autoritățile locale de la poalele Măgurii.