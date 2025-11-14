Noi piste de biciclete în Zalău

Vești bune pentru bicicliști. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a semnat contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții, finanțat din fonduri europene, privind „Amenajarea de piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău”. Valoarea contractului este de 2.4 milioane de lei, iar lucrările vor fi executate de Societatea Drum Construct SRL, împreună cu subcontractantul Electromara SRL, în termen de opt luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Cursurile de apă cuprinse în proiect în vederea amenajării pistelor de biciclete sunt: valea Zalăului, valea Pietriș și valea Sărmaș. Prin intermediul acestui proiect vor fi amenajate trei trasee, cu o lungime totală de 2.528 metri.

Fotografie cu rol ilustrativ