CSM, casta privilegiată care foloseşte legea ca scut împotriva societăţii

George Marinescu

Decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza Parchetul în urma declaraţiilor vicepremierului Oanei Gheorghiu nu doar surprinde, ci şochează prin disproporţia reacţiei şi prin memoria selectivă a instituţiei care pretinde că apără independenţa justiţiei.

Oana Gheorghiu a declarat, la Digi 24: „Le-aş transmite magistraţilor un mesaj: e foarte greu să renunţi la un privilegiu care ţi s-a dat zeci de ani şi dintr-o dată să ţi se spună că nu-l mai ai. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit. Şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi mai permite să plătească aceşti bani, nu-şi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum! Iar dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe, îi iau de undeva. Şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente. Banii ăia nu se tipăresc şi nu vin din aer. Vin de undeva. Şi poate asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, cineva e lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem puţin la conştiinţa de cetăţeni: orice privilegiu are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”.

În numele „protejării corpului magistraţilor”, în decizia sa de sesizare a procurorilor CSM invocă „incitarea la ură” pentru câteva fraze despre pensii speciale, într-un moment în care societatea civilă se sufocă sub povara unui sistem de privilegii care consumă bani reali, luaţi real din spitale, din şcoli, din buzunarul fiecărui cetăţean.

Numai că mesajul Oanei Gheorghiu este unul moral, social, dar nu violent; vicepremierul a vorbit despre responsabilitate şi despre costul privilegiilor în detrimentul copiilor flămânzi şi al pacienţilor fără medicamente. A spus că un sistem nu poate continua să se autosusţină la infinit pe spatele celor mulţi. În loc să discute pe fond, CSM a preferat să reacţioneze ca o castă care se apără pe sine.

Aceeaşi instituţie, însă, nu a sesizat procurorii atunci când magistraţii au fost ameninţaţi explicit, direct, uneori chiar în faţa instanţelor, de politicieni aflaţi în plină expansiune populistă.

Când europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă a intrat în sediul Înaltei Curţi, vociferând, filmând şi adresându-se magistraţilor cu „Să tremuraţi în faţa poporului, bandiţilor! O să vă vină rândul!”, nimeni din CSM nu a vorbit despre „instigare la ură”, „atac la puterea judecătorească” sau „inflamarea societăţii împotriva judecătorilor sau procurorilor”. Totul a fost tratat ca un incident exotic, ca un spectacol. Deşi declaraţia live a fost difuzată public, iar imaginile sunt incontestabile.

Când liderul AUR, George Simion, a stat în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi a strigat în megafon către judecători „Nu uitaţi că suntem mulţi şi venim peste voi!”, iar mulţimea din spatele lui scandă nume de judecători, lucrurile ar fi trebuit să fie clare: presiune directă asupra actului de justiţie. Dar CSM nu a considerat necesar să protejeze corpul magistraţilor, nu a sesizat Parchetul, nu a vorbit despre „discurs periculos”.

Când Anca Alexandrescu, în emisiunea „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus, spunea despre judecători: „Aceşti oameni trebuie să plătească pentru ceea ce fac!”, tonul era unul de vendetă, iar mesajul era limpede: judecătorii trebuie intimidaţi şi expuşi. Nu s-a întâmplat nimic. CSM a tăcut.

Când Călin Georgescu afirma, într-un interviu difuzat pe Gold FM, că „justiţia trebuie curăţată de cei care nu servesc naţiunea”, mesajul era unul naţionalist, purificator, cu izul familiar al regimurilor care au confuzat statul cu voinţa unui lider. Din nou, CSM nu a considerat periculos discursul.

Ceea ce face reacţia de azi a CSM şi mai greu de înţeles – sau poate mai uşor de înţeles, în sensul cel mai trist – este faptul că aceeaşi instituţie a tăcut ani la rând atunci când presiunea asupra judecătorilor venea de la vârful puterii politice în perioada în care Liviu Dragnea controla PSD şi guvernarea. Nu vorbim despre critici politice, ci despre mesaje cu sens intimidant direct, transmise de lideri social-democraţi care visau la o justiţie obedientă.

Pe 9 iunie 2018, în Piaţa Victoriei, în timpul marelui miting organizat de PSD în numele „luptei împotriva abuzurilor”, Liviu Dragnea striga de pe scenă, în faţa a zeci de mii de oameni: „Vor răspunde! Vor răspunde pentru tot ce au făcut! Procurorii şi judecătorii care au comis abuzuri!”.

Mesajul nu era despre reformă. Nu era despre lege. Era o ameninţare în toată regula, transmisă unui public inflamat, cu nume de magistraţi deja ţintuiţi zilnic în studiouri de televiziune. CSM nu a spus atunci că se atacă „o putere constituţională”. Nu a vorbit despre „discurs periculos”. Nicio sesizare la Parchet.

Şerban Nicolae, senator PSD şi lider influent în epocă, declara în Senat în 2017: „Procurorii care au fabricat dosare trebuie să plătească. Penal. Puşcăria îi aşteaptă”.

Dacă „puşcăria îi aşteaptă” spusă în plenul Parlamentului nu reprezintă intimidare la adresa magistraţilor, atunci ce reprezintă?

Codrin Ştefănescu, secretar general PSD la acea vreme, spunea în direct, la Antena 3, în 2019: „După ce câştigăm tot, facem curăţenie generală în parchete şi în instanţe. Să vedem cine mai ridică vocea”.

Aceasta nu este reformă. Este ameninţare disciplinară pe criteriu de obedienţă.

Iar Florin Iordache, actualul preşedinte al Consiliului Legislativ, spunea în Parlament, în decembrie 2018, în plină dezbatere despre modificarea Legilor Justiţiei: „Magistraţii să nu uite că nu sunt mai presus de puterea poporului şi că poporul va decide ce se întâmplă cu ei”.

Nu doar presiune, ci punerea justiţiei sub control politic direct mascat în „voinţa poporului”.

Şi atunci? Atunci CSM nu a văzut „discurs periculos”. Nu a văzut „instigare la ură”. Nu a văzut pericolul real, palpabil, asupra independenţei instanţelor.

Dar astăzi, când o voce publică – vicepremieru Oana Gheorghiu – spune că privilegiile costă vieţi şi că societatea nu mai poate finanţa pensii speciale din care se rup bani de la spitale şi de la copii, CSM sare să sesizeze procurorii. În actualul context, Ana Birchall, fost ministru al Justiţiei şi vicepremier în guvernul Dăncilă, a afirmat într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că un sistem care se apără doar pe sine nu mai este sistem de justiţie, este sistem de auto-conservare.

Asta spune tot. CSM nu apără justiţia. CSM apără privilegiile. Când ameninţările au venit din stradă sau din studiouri, când politicienii radicali strigau „venim peste voi”, CSM a tăcut. Când critica a venit de la un fost membru al societăţii civile, actual vicepremier pentru reformă, CSM a reacţionat violent.

Aceasta nu este instituţia care garantează independenţa justiţiei. Este o instituţie care garantează impunitatea propriilor privilegii, care sare cu plângeri penale când cineva atinge subiectul pensiilor speciale. Nu pentru că există vreo infracţiune, ci pentru că se doreşte instalarea fricii. Dacă instituţia care trebuia să fie garantul independenţei justiţiei a devenit garantul privilegiilor, atunci întrebarea nu mai este „de ce criticăm CSM?”, ci dacă acest CSM, în forma actuală, mai trebuie să existe. O justiţie ruptă de cetăţean, autosuficientă, care confundă respectul cu impunitatea şi legea cu proprietatea, nu poate fi fundamentul unei democraţii.

Iar adevărul e simplu: într-un stat sănătos, justiţia inspiră încredere, nu teamă. Într-un stat bolnav, justiţia cere teamă, pentru că ştie că şi-a pierdut dreptul la respect.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro