Sălajul, exemplu în România. Jumătate din deşeurile colectate în judeţ nu mai ajung la groapa de gunoi, ci sunt reciclate sau incinerate

Sistemul integral al deșeurilor din județul Sălaj dă rezultate. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES” Sălaj, împreună cu operatorul de salubrizare, asocierea Brantner Enviroment SRL – SC Brantner Servicii Ecologice SRL, a continuat zilele trecute întâlnirile de lucru. După dialogul avut la finalul lunii octombrie cu primarii și viceprimarii unităților administrative din zonele 2, 3 și 4 de colectare, la începutul acestei săptămâni a avut loc întâlnirea cu reprezentanții celor 17 primării din zona 1 de colectare și transport a deșeurilor. Alături de prefectul județului Sălaj – Claudiu Bîrsan, de vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj – Adrian Crișan, de secretarul general al județului – Cosmin Vlaicu, primarii și viceprimarii au prezentat și dezbătut aspecte privind îmbunătățirea Sistemului de Management al Deșeurilor în județul nostru. Directorul executiv al Asociației „ECODES”, Cristian Pop, a prezentat situația cantităților colectate în acest an până la finalul lunii octombrie, făcând și o comparație detaliată, pe fiecare primărie în parte, cu ceea ce s-a colectat în același interval al anului 2024. Taxa specială de salubrizare și taxa specială pentru separarea incorectă a deșeurilor au fost alte subiecte dezbătute.

Proiecte și provocări

Având în vedere că o mare parte dintre primării sunt înrolate în Platforma „RetuRO”, s-a prezentat și situația cantităților colectate în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare. La rândul său, directorul punctului de lucru Zalău al asocierii Brantner Enviroment SRL – SC Brantner Servicii Ecologice SRL, a prezentat activitatea operatorului de colectare și transport, dar și provocările cu care se confruntă, mulțumind la final primarilor prezenți pentru buna colaborare avută de-a lungul anilor. Importanța, dar mai ale necesitatea păstrării unui județ curat a fost subliniată și de autoritățile județene și locale prezente la evenimentul nostru. Totodată, a fost menționat faptul că fiecare instituție membră în Asociația „ECODES” Sălaj a contribuit, împreună cu operatorii de colectare și transport, dar mai ales cu Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din Dobrin, la rezultatul cu care Sălajul se mândrește astăzi la nivel național: locul I în „Top 10” privind gradul de deviere al deșeurilor municipale de la groapa de gunoi, cu un procent de 47,8 la sută.