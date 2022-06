Mi-a rămas întipărită în minte o vorbă pe care o auzisem în copilărie, la ţară, de la o vârstnică care, din păcate, a plecat. “Cu drac stai în casă, drac te faci”, zicea mereu femeia după desele scandaluri iscate în casă cu soţul, un coleric, un satrap căruia în permanenţă era obligatoriu să-i fie respectate opiniile. Atunci nu prea am dat importanţă la vorbele femeii, dar mai târziu am început să îmi dau seama că subconștient copiem elemente din mediul în care ne învârtim şi că suntem înclinaţi să petrecem timp cu cei care sunt ca şi noi. Se spune că suntem media a celor cinci oameni cu care ne petrecem cel mai mult timp. Dacă cei din jurul nostru sunt oameni eficienţi, vom învăţa de la ei eficienţa. Dacă oamenii din jurul nostru sunt oameni care se pricep foarte bine să piardă vremea, vom reuşi să fim experţi în a pierde vremea şi a nu face nimic cu viaţa ta. Din acest motiv este important anturajul. Nu există nicio posibilitate ca atunci când avem un anturaj prost, să nu cădem sub influenţa acelui anturaj. În timp, tot ceea ce ţine de comportamentele şi de modul de gândire al anturajului vom adopta şi noi. Devim copia celor cu care ne petrecem timpul. Şi încă ceva! Tot de la vârstinica respectivă am mai auzit o altă vorbă: “dacă stai între tărâţe, te mănâncă porcii!”. Un lucru însă e cert. Să păstrăm în preajma noastră oamenii care ne întind mâna când picioarele ne sunt obosite.

